Otomobilden dumanlar yükseldi, ekipler harekete geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motor bölümünden yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Efeler Mahallesi Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HL 740 plakalı otomobilin, motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını sağa çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN