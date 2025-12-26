Haberler

Otomobilden dumanlar yükseldi, ekipler harekete geçti

Otomobilden dumanlar yükseldi, ekipler harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motor bölümünden duman yükselmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motor bölümünden yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Efeler Mahallesi Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HL 740 plakalı otomobilin, motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını sağa çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var