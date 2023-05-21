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Aydın'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli karayolu üzeri Pınardere Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACG 439 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yan yatan otomobildeki 2 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahısları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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