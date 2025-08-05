Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Denetimleri Sürekli Devam Ediyor
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Aydın il genelinde orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla, jandarma hem havadan hem de karadan denetimlerini sürdürüyor. Aydın Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, belirlenen alanlara girişler yetkili makamların iznine bağlı olacak.

Aydın il genelinde orman yangınlarına karşı jandarmanın havadan ve karadan denetimleri devam ediyor.

Aydın Valiliğinin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 01.06.2025-31.10.2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olunacağı kararı verilmişti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tüm ilçelerde devriye faaliyeti gerçekleştiriliyor. Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edildiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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