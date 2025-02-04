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Aydın'da Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması

Aydın'da Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-25 eğitim döneminin ikinci yarısında okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. 301 okul çevresinde 96 ekip ve 335 personel ile yapılan denetimlerde internet kafeler, oyun salonları ve şüpheli şahıslar kontrol edildi.

Aydın'da emniyet ekipleri okul çevrelerinde bulunan kahve, kafe ve oyun salonlarında denetim gerçekleştirdi.

2024-25 Eğitim Öğretim yılında ikinci dönemin başlamasıyla birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine başladı. Bu kapsamda sahaya inen polis ekipleri, il genelinde bulunan 301 okul çevresinde 96 ekip ve 335 personelle birlikte kontrol çalışması gerçekleştirdi. "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması" yapan ekipler, uygulamada okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, kahvehaneler, büfeler, metruk binalar ve park bahçelerini kontrol etti. Ayrıca okul çevrelerinde bulunan şüpheli şahısların da sorgulamaları yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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