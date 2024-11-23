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Aydın'da Narkotik Uygulaması: 1 Gözaltı, Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 ayrı noktada yapılan Narko Alan uygulamasında 141 şahıs ve 48 aracı sorguladı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı noktada narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı noktada 11 ekip 36 personel ile Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi. 141 şahıs ve 48 aracın sorgulandığı uygulamada; 1 şahıstan 0,42 gram metamfetamin maddesi, 2 şahıstan 2,87 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan aranması bulunan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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