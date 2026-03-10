Haberler

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazanpaşa Camii istikametinde seyir halinde olan motosiklet ile karşı yönden gelen ve Kızılay Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir başka motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dönüş yapmak isteyen motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin çarpışması ve sürücünün yere savrulması yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
