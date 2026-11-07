Aydın'da mobilya deposunda yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'da bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı