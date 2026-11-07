Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da mobilya deposunda yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da mobilya deposunda yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor Haber Videosunu İzle
Aydın'da mobilya deposunda yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir iş yerine ait mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın'da bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti18

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Mini etek abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi12

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada