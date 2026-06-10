Haberler

Aydın'da Mayıs ayında 172 bin araç kontrol edildi

Aydın'da Mayıs ayında 172 bin araç kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da trafik güvenliği denetimlerinde 172 bin 010 araç kontrol edilirken, 28 bin 952 araca işlem yapıldı. Mayıs ayında 910 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılması ve korunması amacıyla yapılan denetimlerde 172 bin 010 araç kontrol edilirken, 28 bin 952 araca işlem gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 172 bin 010 araç kontrol edilirken, 28 bin 952 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2026 Mayıs ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 336 maddi hasarlı, 574 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 910 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 798 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 482 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 1263 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

En sevdiği sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Efsane boksöre güvercin sürprizi

Efsane isme güvercin sürprizi
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti

Yaşı küçük, suç dosyası devasa
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı