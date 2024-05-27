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Aydın'da maden ocağında iş kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında, bir işçi iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Çine'de maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tatarmemişler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağı sahasında taş kırma makinesi ile ilgilenen Mustafa Basak isimli işçi, makinedeki kapağın aniden kapanması sonucu sıkıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Basak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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