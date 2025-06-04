Aydın'da Madde Bağımlısı Genç Sokakta Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu tespit ettiği Emre Can Yaman'a (25) kalp masajı yaparak genci ambulansa alıp hastaneye kaldırdı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen hastane yolunda hayatını kaybeden Yaman'ın madde bağımlısı olduğu iddia edilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN