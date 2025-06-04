Aydın'da Madde Bağımlısı Genç Sokakta Ölü Bulundu

Aydın'da Madde Bağımlısı Genç Sokakta Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Emre Can Yaman, sokakta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs ölü olarak bulundu.

Olay, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu tespit ettiği Emre Can Yaman'a (25) kalp masajı yaparak genci ambulansa alıp hastaneye kaldırdı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen hastane yolunda hayatını kaybeden Yaman'ın madde bağımlısı olduğu iddia edilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Seçimi kazandırdığına bin pişman! Musk, Trump'a fena patladı
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.