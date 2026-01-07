Haberler

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuz durumlardan dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler