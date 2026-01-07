Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuz durumlardan dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa