Aydın'da Kontrolden Çıkan Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Yaralı Yok

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlanırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk-Başçayır istikametindeki Ş.O. idaresindeki 09 U 6310 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Şans eseri savrulan minibüs içerisindeki vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli sağlık kontrollerini yaparken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN