Komşularının bir haftadır haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının bir haftadır haber alamadıkları şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Hilmi Altındağ'dan (72) bir haftadır haber alamayan komşuları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek Altındağ'a ulaşmaya çalıştı. Telefonla aradıkları Altındağ'a ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Altındağ'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Altındağ'ın ölüm haberini alan komşuları yasa boğuldu.

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın evinin kapısı açıldığında sokağa yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

"Babam gibi severdim"

Hayatını kaybeden şahsın komşusu Ahmet Arabacı, "7-8 senedir tanıyorum. Babam gibi severdim. Hep 'Ben parklarda çok yattım düzenli hayata alışkın değilim' derdi. Evinden dışarı çıkar kendi ihtiyacını görürdü ama son zamanlarda rahatsızlandı. Hastaneye gitti ve doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Bana gelip 'ben hastaneye yatarsam bana bakar mısın?' diye sormuştu. Ben de 'tabii bakarım abi' demiştim. Ama doktorlarla tekrar görüştükten sonra ameliyat olmak istemedi. Kendisine bir haftadır ulaşamıyorduk. Kapıyı çalmamıza rağmen cevap verilmeyince bir de içeride gece lambasının açık olduğunu fark edince hayatından endişe duyduk. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmamızdan sonra sağ olsunlar ekipler çok kısa sürede gelip müdahalede bulundular. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.