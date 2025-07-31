Aydın'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde kenevir yetiştirip satan şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sailer Mahallesi'nde ikamet eden A.K. (70) isimli şüpheli şahsın kenevir bitkisi yetiştirerek sattığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram kenevir reçinesi, 21 kök hint keneviri, 430 Gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi. Şüpheli yakalanırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN