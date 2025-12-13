Haberler

Parka gitmek için evden ayrılan çocuk her yerde aranıyor
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde parka gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen 11 yaşındaki Ecem D. için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ailesi, çocuğun kaybolduğunu bildirerek karakola başvurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde parka gitmek için evden ayrılan ve haber alınamayan küçük çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı 528 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gitmek için evden ayrılan 11 yaşındaki Ecem D., geri dönmedi. Bu saate kadar küçük çocuktan haber alamayan ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
