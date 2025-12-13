Parka gitmek için evden ayrılan çocuk her yerde aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde parka gitmek için evden ayrılan ve haber alınamayan küçük çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı 528 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gitmek için evden ayrılan 11 yaşındaki Ecem D., geri dönmedi. Bu saate kadar küçük çocuktan haber alamayan ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN