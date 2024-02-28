Aydın'da Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen hayvanlar jandarmanın çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılık yapan bir şahsın 4 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğu ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar aynı gün yaklaşık 4 kilometre mesafede arazi kesiminde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN