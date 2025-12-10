Yatakların arasına saklandı, jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kasten öldürme suçundan 7 aydır aranan şüpheli, saklandığı yüklükte yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan şahsın saklandığı yeri tespit eden jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, yatak ve yorganların kaldırıldığı yüklüğe saklandı. Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamayan şüpheli, yatakların arasında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN