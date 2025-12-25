Haberler

Cinayetten aranıyordu, Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.D. (26), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (26) isimli şahıs, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemleri tamamlandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
