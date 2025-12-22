Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, kasten öldürme suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan H.V. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kasten öldürme suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V. (28) isimli şahıs Hıdırbeyli Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa