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Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli jandarma ekiplerince operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve akrabalarını ziyarete geldiği tespit edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerince operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli şahıs Atburgazı Mahallesi'nde bulunan akrabalarının yanına geldiği esnada düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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