Aydın'da Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'dan İzmir'in Selçuk ilçesine giden bir kamyonet, aks kırılması sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'dan İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne giden kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Selçuk karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne hareket halinde olan 35 AP 8665 plakalı Nissan marka kamyonet, aks kırılması sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Mehmet İşgören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan O.İ. ve S.İ ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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