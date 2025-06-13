Aydın'da Kamyonet ile Motosikletin Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Kamyonet ile Motosikletin Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (54) idaresindeki 09 ABS 879 plakalı kamyonetin ile Acarlar istikametinden İncirliova istikametine seyir halindeki ve karşı şeritten gelen Özgür Demir (48) yönetimindeki 09 DB 409 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten sürücü Özgür Demir ve G.D. (39) yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Özgür Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan kamyonet sürücü A.B. ve G.D.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Acı haberi alan Demir'in ailesi ve yakınları yasa boğulurken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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