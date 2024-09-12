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Aydın'da kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil takla attı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile otomobil çarpıştı ve otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Savcılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 20 RC 460 plakalı otomobil iddiaya göre E.C. yönetimindeki 35 BNH 026 plakalı kamyonun sıkıştırması sonucu takla attı. Refüje çıkararak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Trafik, kazaya karışan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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