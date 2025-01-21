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Aydın'da Kamyon Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kamyon Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Dağlı'ya kamyon çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 49 yaşındaki Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada kamyonun çarptığı Hasan Dağlı, hayatını kaybetti.

Kaza, Köşk ilçesi Bozova mevkiinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru ilerleyen B.Ö. idaresindeki 48 CAY 24 plakalı kamyon, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Hasan Dağlı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 49 yaşındaki Hasan Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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