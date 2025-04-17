Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Aydın'da Kalış Süresi Dolan 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kalış Süresi Dolan 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, yol kontrol uygulamasında 90 günlük kalış süresi dolmuş 4 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak ceza işlemi uyguladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında Türkiye'de kalış süresi dolan 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir araç içesinde Türkiye'de 90 günlük kalış sürelerinin bittiği ve ayrılmadıkları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilere 6458 Sayılı Kanunu kapsamında kişi başı 16 bin 420 TL cezai işlem uygulanarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.