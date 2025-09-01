Aydın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Bozyurt Mahallesi yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 AL 687 plakalı Tofaş otomobil, 35 AH 7087 plakalı Citroen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün tedavisi devam ederken, 5'inin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

8 kişinin yaralandığı feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 45 AL 687 plakalı Tofaş otomobilin şerit değiştirerek, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması ve kaza sonrası yaşananlar yer alıyor. - AYDIN