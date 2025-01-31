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Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 11 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 11 bin 400 adet doldurulmuş makaron ile birlikte birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 işyerinde yapılan aramada; 25 adet elektronik sigara, 11 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 4 kilogram nargile tütünü, 50 adet gümrük kaçağı puro, bin 200 adet e-sigara kartuşu, 15 bin 400 adet sigara filtresi, 2 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 22 paket gümrük kaçağı sigara ve 13 paket tütün mamülü ele geçirildi. İşyeri sahibi U.K. hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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