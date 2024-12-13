Aydın'da Kaçak Sigara Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
İncirliova ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 48 kg bandrolsüz tütün ve çok sayıda doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda doldurulmuş makaron, 48 kg bandrolsüz ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık çalışmaları kapsamında H.P'nin (30) kaçak sigara satışı yaptığını belirledi. Şüphelinin evine baskın yapan polisler, yaptıkları aramada 2 tane tütün dolum makinesi ve aparatı, Bin 160 adet dolu makaron, 94 bin 900 adet boş makaron, 18 kilogram bandrolsüz, 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan H.P.'nin işlemleri sürüyor. - AYDIN