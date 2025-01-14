Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Aydın'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik ilçesinde yapılan 4 aylık takibin ardından kaçak sigara imalatı gerçekleştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Operasyonda büyük miktarda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerinin 4 aylık takibinin ardından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak "Teşekkül Halinde Sigara İmalatı ve Ticareti" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan 4 aylık çalışma kapsamında kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında 7 ayrı yakalama kararı çıkartıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri son olarak 5 şüpheli şahsa yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ile birlikte dosya kapsamında toplam 1 milyon 209 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 50 bin adet boş makaron, bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası, 1 adet elektrikli sigara paketleme makinası, 2 adet hava kompresörü, 5 bin 480 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 5 şüpheli şahıstan 4'ü yakalanırken, 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
img

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.