Türbede kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Hafza Hatun Türbesi'nde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A., H.Ö., R.S., D.U., A.G., E.T. ve M.A. isimli toplam 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif araç gereçler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçları kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı