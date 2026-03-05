Haberler

Türbede kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı

Türbede kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Hafza Hatun Türbesi'nde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, kültür varlıklarının korunmasına yönelik denetim yaptı ve şüphelilerle birlikte çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A., H.Ö., R.S., D.U., A.G., E.T. ve M.A. isimli toplam 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif araç gereçler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçları kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

