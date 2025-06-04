Aydın'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 47 Puro, 32 Paket Sigara ve 4 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 47 adet gümrük kaçağı puro, 32 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada; 47 adet gümrük kaçağı puro, 32 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşletme sahibi L.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - AYDIN