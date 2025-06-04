Aydın'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 47 Puro, 32 Paket Sigara ve 4 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 47 Puro, 32 Paket Sigara ve 4 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda gümrük kaçağı puro ve sigara ele geçirerek, işyeri sahibi hakkında işlem yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 47 adet gümrük kaçağı puro, 32 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada; 47 adet gümrük kaçağı puro, 32 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşletme sahibi L.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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