Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 220 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 220 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 220 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 220 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç Ata Mahallesi Jandarma Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 220 litre etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan F.B. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.