Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 220 Litre Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 220 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç Ata Mahallesi Jandarma Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 220 litre etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan F.B. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN