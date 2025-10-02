Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele, sahte ve kaçak ürünlerin vatandaşlara ulaşmasını engelleyerek hem kamu sağlığını hem de ekonomik düzeni korumaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından Meşrutiyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 120 litre etil ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken işletme sahibi K.İ. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN