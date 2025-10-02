Haberler

Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 120 litre etil alkol ele geçirdi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele, sahte ve kaçak ürünlerin vatandaşlara ulaşmasını engelleyerek hem kamu sağlığını hem de ekonomik düzeni korumaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından Meşrutiyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 120 litre etil ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken işletme sahibi K.İ. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.