Bozdoğan'da kaçak define arayışı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, define arayışı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Arazi içerisinde define aramak için kullanılan cihazlara da el konuldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak define arayışı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi Alhisar Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında F.Ç. (42), İ.E. (25), Y.T. (39), A.S. (28) ve Y.T. (47) isimli şahısların arazi içerisinde 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ile define aradıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aramada kullanılan cihazlara el konulurken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
