Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere ve şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı