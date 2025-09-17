Aydın'da Jandarmadan Trafik Denetimi: 134 Kişi ve 89 Araç Kontrol Edildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde 134 şahıs ve 89 araç kontrol edildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi yolunda sabit ve seyir halinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Faaliyette 134 şahıs ve 89 araç kontrol edilirken, 2 araca işlem yapıldı. - AYDIN