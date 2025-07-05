Aydın'da Jandarma Operasyonu: 4 Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları koordineli operasyonlarla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Şahıslar çeşitli suçlardan arandıkları için jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları JASAT Timleri ile Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri koordineli operasyonlarla hakkında 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, JASAT Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.K. (44) Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, bir suçtan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (49) Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde, üç ayrı suçtan aranan ve toplam 11 yıl 21 ay 45 gün hapis cezası bulunan S.B. (27) Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Germencik gişelerinde yol kontrolü sırasında, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN