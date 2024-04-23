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Aydın'da Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kask Kullanımının Önemini Anlattı

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Aydın'ın Buharkent ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada kask kullanımının önemine dikkat çekti. 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında sürücüler bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Aydın'ın Buharkent ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Aydın İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, trafik bilincinin öneminin artırılması hedefiyle il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Buharkent ve Didim ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışmada motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri bilgilendirildi. Motosiklet kullanımı, kask takmanın önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi, reflektifli yelek kullanımı ve hız kuralları konularında sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca farkındalık amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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