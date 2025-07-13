Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması
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Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, umuma açık yerlerde aranan şahıslar ve uyuşturucu ile kaçakçılık olaylarını önlemek için sıcak nokta uygulaması gerçekleştirdi. 61 şahıs ve 24 araç sorgulandı, suç unsuruna rastlanılmadı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sıcak nokta uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sultanhisar İlçesi Kavaklı, Kabaca ve Salavatlı, Yağdere, Uzunlar, İncealan Mahallerinde 20.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile suç işlenmesini önlemeye yönelik sıcak nokta uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 61 şahıs ve 24 araç sorgulandı. Öte yandan 1 içkisiz lokanta, 1 tır sürücüsü dinlenme tesisi ve kahvehane kontrol edilirken, uygulamada suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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