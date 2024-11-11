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Aydın'da Jandarma ÇEMBER Operasyonlarında 154 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma ÇEMBER Operasyonlarında 154 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen Jandarma ekipleri tarafından yapılan ÇEMBER operasyonları kapsamında 154 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ÇEMBER operasyonları kapsamında 154 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 1-10 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik ÇEMBER operasyonları kapsamında; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 75 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 65 şahıs olmak üzere toplamda 154 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında; uyuşturucu suçundan 22 şahıs, dolandırıcılık suçundan 19 şahıs, hırsızlık suçundan 18 şahıs, yaralama suçundan 21 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 2 şahıs, terör suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 69 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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