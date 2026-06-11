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Altıncı kattan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Altıncı kattan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti
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Aydın'da bir inşaatın 6. katında çalışan Ferhat Çakır, iskelenin kopması sonucu düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının acı haberini alan işçiler yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYaşar Gökhan Aa:

ne yazık ki böyle acı olaylar yaşıyo ülkemizde. İskele nasıl kopmasına izin verilir bu kadar basit mimar mı değişkeni yok mü. Genç yaşında bir insanın ölmesi hepimizi üzüyo tabii. Umarım sorumluların hesabı sorulur

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Haber YorumlarıNafiye Derin:

valla bu tür kazalar hep oluyo da bi türlü bitmio malum daha önce de benzer şeyler yaşandı ve hiçbir şey değişmedi işte yine aynı bedel ödeniyo bu sefer de genç bir insanın canı

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Haber YorumlarıŞeyma A:

27 yaşında bir gencin hayatını kaybetmesi için ne gerekti ya işçi güvenliğine kim dikkat ediyo bu ülkede

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