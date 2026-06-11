Altıncı kattan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'da çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının acı haberini alan işçiler yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı