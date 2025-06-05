Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 9 aranan şahıs yakalanırken, 58 araca da ceza kesildi. Uygulamada toplam 6,267 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan 50 gram esrar ile 219 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 58 araca cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde genel asayiş ve kamu düzenin devamını sağlamak amacıyla 68 unsur ve 209 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler kapsamında 6 bin 267 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 9 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise bin 526 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 58 araca toplam 238 bin TL idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 53 metruk yapı, 73 park ve bahçe, 108 işyeri kontrol edildi, 3 kişiye toplam 8 bin 853 TL idari işlem yapıldı. Uygulama sonucunda 50 gram esrar, 219 adet sentetik ecza ele geçirildi. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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