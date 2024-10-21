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Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 304 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 304 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'da jandarma ekipleri, Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında 5 saatte 2 bin 24 şahsı sorguladı ve 635 umuma açık yeri kontrol etti. Uygulamada toplam 304 bin 620 makaron ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' kapsamında 5 saatte 2 bin 24 şahıs sorgulanırken, 635 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada, 284 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş, 20 bin adet de doldurulmaya hazır boş olmak üzere toplamda 304 bin 620 makaron ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için saat 10.00-15.00 saatleri arasında 17 unsur ve 226 personelin katılımı ile Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi. 635 umuma açık yer yerin kontrol edildiği, 2 bin 24 şahsın da sorgulandığı uygulamalar kapsamında 284 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet doldurulmaya hazır boş makaron ve 78 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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