Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 2731 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 2731 Şahıs Sorgulandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Huzurlu Sokaklar uygulaması kapsamında 2731 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. 139 umuma açık işyeri, 92 park-bahçe ve 95 metruk bina denetlendi, 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri Huzurlu Sokaklar uygulaması kapsamında 2 bin 731 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde aynı anda yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında, 139 umuma açık işyeri, 92 park-bahçe ve 95 metruk bina denetlenirken, 2 bin 731 şahsın sorgusu yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı. Toplam 771 araç denetlenirken, 124 araca cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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