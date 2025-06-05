Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 2731 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da polis ekipleri Huzurlu Sokaklar uygulaması kapsamında 2 bin 731 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde aynı anda yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında, 139 umuma açık işyeri, 92 park-bahçe ve 95 metruk bina denetlenirken, 2 bin 731 şahsın sorgusu yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı. Toplam 771 araç denetlenirken, 124 araca cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - AYDIN