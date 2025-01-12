Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: 139 Araç Kontrol Edildi

Aydın'ın Çine ve Karpuzlu ilçelerinde havadan trafik denetimi gerçekleştirilirken, 139 araç ve 100 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çine ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından iki periyot halinde Karpuzlu İl Yolu 1. kilometresinde Mikro İHA ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimde;

139 araç, 100 şahıs kontrol edilerek, 35 sürücüye, 58 bin 03 TL cezai işlem uygulanarak 11 araç sürücüsü trafikten men edildi. - AYDIN