Aydın'da aranan hükümlü JASAT'tan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesinde aranan S.T. (29) isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Şahsın hırsızlık ve diğer suçlardan toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Germencik ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada S.T. (29) isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
