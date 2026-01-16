Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlanması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Köşk ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) isimli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN