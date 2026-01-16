Haberler

Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.A. ve Y.A. isimli şahıslar, çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlanması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Köşk ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) isimli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı