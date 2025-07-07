Aydın'da Gazinoda Özbekistan Uyruklu Kişi Öldürüldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Gazinoda Özbekistan Uyruklu Kişi Öldürüldü, 3 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir gazinoda meydana gelen cinayette, Özbekistan uyruklu Muattar Alieva silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gazinoda Özbekistan uyruklu bir kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Temmuz günü Köşk ilçesine bağlı Yavuzköy Mahallesi girişinde faaliyet gösteren bir gazinoda gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alieva, bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, KOM, İstihbarat ekipleri, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen eşgüdümlü çalışmalar sonucu R.Y., K.K., E.K., A.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler aynı gün yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca da ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.Y., E.K. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ve A.Ç. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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