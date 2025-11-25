Haberler

Aydın'da Freni Tutmayan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, freni tutmayan Fiat marka otomobil, yokuş aşağı hızlanarak park halindeki 3 araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yokuş aşağı indiği esnada freni tutmadığı iddia edilen Fiat marka otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1636. Sokak üzerinden Mesudiye Caddesi yönüne seyir halinde olan Ş.Y. idaresindeki 20 L 4985 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre freni tutmayardak yokuş aşağıya hızlandı. Otomobil, park halindeki 09 AEA 434 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye sürüklenen otomobil de 09 ARY 002 plakalı otomobile çarptı. Yan tarafta bulunan 09 BC 625 plakalı otomobile de çarpan otomobilin sürücüsü Ş.Y. kazada başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ş.Y.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Maddi zararın oluştuğu araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Frenim tutmadı"

Kaza sonrasında 20 L 4985 plakalı aracın hava yastıkları açılırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Ş.Y.'in aracının freninin tutmadığını ve araçlara çarptığını söylediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
