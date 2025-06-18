Aydın'da Fıstık Çamları Ormanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Yeniköy Mahallesi'nde fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN